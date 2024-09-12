Emre Akbaba'dan Kerem itirafı: 'İlk gördüğümde'

Eyüpspor forması giyen Emre Akbaba, Galatasaray yıllarıyla ilgili Fanatik'e çarpıcı açıklamalar yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Arda Turan'la nasıl bir diyaloğunuz var. Eyüpspor'a gelmeden önce nasıl bir konuşma geçti aranıza?"
"Geçtiğimiz sezonki Galatasaray maçını izlemeye geldi Arda Hoca. Sezon sonunda sözleşmem biteceği için benimle de görüşmeye geldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Bana planlarını ve projelerini gösterdi. Metodunu ve uygulamak istediği taktiği net bir şekilde anlattı. Sportif anlamda benim için en doğru yerin Eyüpspor olacağını o gün anlamıştım."
"Şimdi biraz geriye gideceğim. Alanyaspor'dayken seni hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istedi. Son güne kadar çok istenen bir oyuncuydun. Bu kadar istenen bir futbolcu olmak sana nasıl hissettirdi?"
"O dönemde yabancı sınırlaması da yoktu. Öyle bir ortamda beni hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin istemesi çok değerliydi. Gurur vericiydi."
"Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica transferi hakkında neler söylemek istersin?"
"Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ederim buradan. İzlanda'ya 3 gol attı. Mesaj atmadım, çok kişi atmıştır zaten. Benfica'ya gitti. Onun adına çok mutlu oldum. İnşallah orada çok başarılı olur. Her zaman Avrupa hedefi vardı. İyi bir kulübe gitti."
"Kerem'i ilk gördüğümde, 3. Lig'den gelmiş olmasına rağmen, 'Bu çocuk oynar' dedim. İnsan hemen fark ediyor yani. Ona da söyledim zaten, sen oynarsın merak etme dedim."
"Kariyerinde oynadığın takımları söyleyeceğim ve senden bunları tek kelimeye sığdırmanı istiyorum."
Alanyaspor (Ev) Galatasaray (Çocukluk) Adana Demirspor (Tutku) Eyüpspor (Aile).
İŞTE O AÇIKLAMALAR
"Arda Turan'la nasıl bir diyaloğunuz var. Eyüpspor'a gelmeden önce nasıl bir konuşma geçti aranıza?"
"Geçtiğimiz sezonki Galatasaray maçını izlemeye geldi Arda Hoca. Sezon sonunda sözleşmem biteceği için benimle de görüşmeye geldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Bana planlarını ve projelerini gösterdi. Metodunu ve uygulamak istediği taktiği net bir şekilde anlattı. Sportif anlamda benim için en doğru yerin Eyüpspor olacağını o gün anlamıştım."
"Şimdi biraz geriye gideceğim. Alanyaspor'dayken seni hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istedi. Son güne kadar çok istenen bir oyuncuydun. Bu kadar istenen bir futbolcu olmak sana nasıl hissettirdi?"
"O dönemde yabancı sınırlaması da yoktu. Öyle bir ortamda beni hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin istemesi çok değerliydi. Gurur vericiydi."
"Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica transferi hakkında neler söylemek istersin?"
"Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ederim buradan. İzlanda'ya 3 gol attı. Mesaj atmadım, çok kişi atmıştır zaten. Benfica'ya gitti. Onun adına çok mutlu oldum. İnşallah orada çok başarılı olur. Her zaman Avrupa hedefi vardı. İyi bir kulübe gitti."
"Kerem'i ilk gördüğümde, 3. Lig'den gelmiş olmasına rağmen, 'Bu çocuk oynar' dedim. İnsan hemen fark ediyor yani. Ona da söyledim zaten, sen oynarsın merak etme dedim."
"Kariyerinde oynadığın takımları söyleyeceğim ve senden bunları tek kelimeye sığdırmanı istiyorum."
Alanyaspor (Ev) Galatasaray (Çocukluk) Adana Demirspor (Tutku) Eyüpspor (Aile).