Emre, 6 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tam 6 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Haber; AA
Emre, 6 maç sonra ilk 11'de
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19 Temmuz 2020 21:18
Emre, 6 maç sonra takımıyla bir maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Konya deplasmanında ilk 11'de sahada yer almıştı.

Emre Belözoğlu, sonradan oyuna girdiği maçlarda yaptığı katkıyla öne çıkıyordu. 

- Falette takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son bölümünde yaşadığı sakatlıkla oyun alanını terk etmişti.

Öte yandan Simon Falette, Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı.



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