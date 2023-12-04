Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı için tepki

Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, takımının Fenerbahçe ile oynadığı maç için VAR hakemine tepki gösterdi.

Abone Ol
Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı için tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2023 21:18
Son güncelleme 04 Aralık 2023 21:22
Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, takımının Fenerbahçe ile oynadığı maç için VAR hakemine tepki gösterdi.

"VAR ÇALIŞMIYOR SANIRIM"

Emrah Başsan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie'nin yerde kaldığı pozisyonda Sivassporlu oyuncular penaltı beklemişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery