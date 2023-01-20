Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.



TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğünü temsilen Mehmet Aktaş, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve beraberindeki uzman heyet katıldı.



Mehmet Büyükekşi başkanlığında TFF'yi temsilen Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş ile Stadyum ve Güvenlik Müdürü Cenk Cem de görüşmede yer aldı.



Toplantıda 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, futbol güvenliği, özel güvenlik sistemi, milli maçlar ve final karşılaşmalardaki güvenlik konularının yanı sıra 6222 sayılı kanun ve yönetmelikle ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.





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