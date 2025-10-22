22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
2-059'
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-145'
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
1-159'
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0DA

Emlak Konut, evinde kaybetti

Emlak Konut, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'a 77-69 mağlup oldu.

calendar 22 Ekim 2025 20:54
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Emlak Konut, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 77-69 mağlup oldu.

Emlak Konut bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaptı.

Salon: Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri

Hakemler: Balazs Meszaros (Macaristan), Veronika Vavrova (Çekya), Megaklis-Konstantinos Marinakis (Yunanistan)

Emlak Konut: Thomas 8, Delaere 4, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 21, Ndour 12, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 11, Günesh Denise Karaoğlan, Gizem Başaran Turan

Kızılyıldız: Sujic 10, Anderson 16, Mitrovic 2, Mbaka 17, Fankam 21, Aksam 2, Mazyck 2, Turudic 7, Ivana Naumcev, Katanic, Aleksandra Katanic

1. Periyot: 11-14

Devre: 29-33

3. Periyot: 52-53

Beş faulle çıkan: 38.37 Macaulay (Emlak Konut)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 9 5 1 3 14 11 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 13 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
