Emlak Konut, evinde kaybetti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Emlak Konut, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 77-69 mağlup oldu.



Emlak Konut bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaptı.



Salon: Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri



Hakemler: Balazs Meszaros (Macaristan), Veronika Vavrova (Çekya), Megaklis-Konstantinos Marinakis (Yunanistan)



Emlak Konut: Thomas 8, Delaere 4, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 21, Ndour 12, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 11, Günesh Denise Karaoğlan, Gizem Başaran Turan



Kızılyıldız: Sujic 10, Anderson 16, Mitrovic 2, Mbaka 17, Fankam 21, Aksam 2, Mazyck 2, Turudic 7, Ivana Naumcev, Katanic, Aleksandra Katanic



1. Periyot: 11-14



Devre: 29-33



3. Periyot: 52-53



Beş faulle çıkan: 38.37 Macaulay (Emlak Konut)



