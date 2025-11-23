23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
0-036'
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
0-139'
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
0-050'
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
1-146'
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-039'
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
0-039'
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-076'
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-039'
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
0-09'
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
0-177'
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda farklı geçti!

Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-70 yendi.

Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda farklı geçti!
Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Emlak Konut'u konuk etti.

Beşiktaş GAİN Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Emlak Konut, 99-70 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Emlak Konut, 6 maçta 5 galibiyete ulaştı. Ligde 7. maçına çıkan Beşiktaş BOA ise 4. mağlubiyetini yaşadı.


Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5

Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1

1. Periyot: 8-24

Devre: 32-49

3. Periyot: 58-80

Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş BOA)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 18 11 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 21 16 21
8 Alanyaspor 13 3 7 3 12 12 16
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 13 2 5 6 11 17 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
