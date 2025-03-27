Emiliano Martinez: "Yaptığım kurtarıştan sonra 3 ay uykusuz kaldım"

Arjantin ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez, Fransa'ya karşı oynadıkları final maçında Fransız futbolcu Kolo Muani'nin yaptığı vuruşu kurtarmasının ardından yaşadığı deneyimleri anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Emiliano Martinez: 'Yaptığım kurtarıştan sonra 3 ay uykusuz kaldım'
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27 Mart 2025 22:02
Arjantin ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı yaptığı tarihi kurtarışın ardından yaşadığı psikolojik süreci paylaştı.

BPlay'e verdiği röportajda , maç öncesinde arkadaşlarıyla Call of Duty oynayarak rahatladığını belirten Martinez, finaldeki kritik anlardan birini de anlattı.



Martinez, "Fransa'ya karşı Dünya Kupası finalinden önce, öğle yemeğimi yiyene kadar arkadaşlarımla Call of Duty oynadım, ardından taktik toplantısına kadar vakit geçirdim," dedi.

Ancak finalin son dakikalarında Kolo Muani'ye karşı yaptığı kurtarış, kalecinin ruhsal durumunu olumsuz etkiledi, "Kolo Muani'ye karşı yaptığım kurtarıştan sonra, üç ay boyunca uykusuzluk çektim. Herkes 'Ah, harikaydı' diyor. Evet, ama ya top içeri girseydi? Bunu tekrar yaşamak istemiyorum." diye ekledi.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 3-3 berabere tamamlanan maçın ardından penaltılarda 4-2 yenerek turnuvayı şampiyonlukla noktalamış, Emiliano Martinez ise "Turnuvanın En İyi Kalecisi" ödülünün sahibi olmuştu.

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