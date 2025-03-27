Emiliano Martinez: 'Yaptığım kurtarıştan sonra 3 ay uykusuz kaldım'

Arjantin ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı yaptığı tarihi kurtarışın ardından yaşadığı psikolojik süreci paylaştı.BPlay'e verdiği röportajda , maç öncesinde arkadaşlarıyla Call of Duty oynayarak rahatladığını belirten Martinez, finaldeki kritik anlardan birini de anlattı.Martinez,dedi.Ancak finalin son dakikalarında Kolo Muani'ye karşı yaptığı kurtarış, kalecinin ruhsal durumunu olumsuz etkiledi,diye ekledi.Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 3-3 berabere tamamlanan maçın ardından penaltılarda 4-2 yenerek turnuvayı şampiyonlukla noktalamış, Emiliano Martinez ise "Turnuvanın En İyi Kalecisi" ödülünün sahibi olmuştu.