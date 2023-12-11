Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, eski takım arkadaşı Ben Simmons ile ortaklığının yürümemiş olması gerçeğinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.



Takım arkadaşı Tyrese Maxey'in podcast'ine konuk olan Embiid, 76ers'ta Simmons'la olan ortaklığı hakkındaki düşüncelerini anlattı ve bu ortaklığın sona ermesinden duyduğu üzüntüyü şu sözlerle paylaştı:



"Ben her zaman onun şut atmaya ihtiyaç duymadığına inananlardandım. O kadar iyiydi ki, canavar gibi bir oyuncuydu. Neredeyse senin (Maxey) kadar hızlıydı. Harikaydı ve çok kuvvetliydi. Şut atmaya ihtiyacı olduğuna hiç inanmıyordum.



Ama eğer serbest atışlarını %75-80 civarlarına çıkarmanın bir yolunu bulabilseydi, bunun her şeyi değiştireceğine inanıyordum. Kendisiyle mükemmel bir uyumumuz vardı. Ben ona elimden kaçan bir fırsat olarak bakıyorum. Olayların bu noktaya varmış olduğu gerçeğinden de nefret ediyorum."



Embiid ve Simmons geçmişte 76ers ekibini şampiyonluğa taşıyacak bir ikili olarak görülmüş olsa da, Simmons'la yaşanan bazı sorunlar, ortaklıklarının 2021 playofflarının ardından karmaşık bir takas destanıyla sona ermesine yol açmıştı.





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