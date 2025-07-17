Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, ESPN'den Dotun Akintoye ile yaptığı samimi röportajda, eski takım arkadaşı James Harden'ın artık kendisiyle iletişim kurmadığını söyledi.İkilinin 2022-23 sezonundaki ortaklığı, NBA'in en etkili ikililerinden biri olarak dikkat çekerken, bu dostluğun tamamen sona ermiş olabileceği ifade edildi.diyen Embiid, bunun kendisini derinden etkilediğini vurguladı:İkili birlikte yalnızca 72 maça çıktıktan sonra yollarını ayırmıştı. Harden, genel menajer Daryl Morey ile yaşadığı sözleşme krizinin ardından takıma rest çekmiş, oynama talebini reddetmişti. Embiid, bu sürecin kendi üzerinde bıraktığı duygusal yükü şu sözlerle dile getirdi:Harden, 2023 yazında yaşanan gerilim sonrası Los Angeles Clippers'a takas edilmişti. Embiid ise, hem parkede hem de saha dışında yakın olduğu bir ismin bu şekilde uzaklaşmasından ötürü hâlâ üzgün.