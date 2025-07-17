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Embiid: "Harden artık benimle konuşmuyor"

Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, ESPN'den Dotun Akintoye ile yaptığı samimi röportajda, eski takım arkadaşı James Harden'ın artık kendisiyle iletişim kurmadığını söyledi.

calendar 17 Temmuz 2025 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Embiid: 'Harden artık benimle konuşmuyor'
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Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, ESPN'den Dotun Akintoye ile yaptığı samimi röportajda, eski takım arkadaşı James Harden'ın artık kendisiyle iletişim kurmadığını söyledi.

İkilinin 2022-23 sezonundaki ortaklığı, NBA'in en etkili ikililerinden biri olarak dikkat çekerken, bu dostluğun tamamen sona ermiş olabileceği ifade edildi.

"Kimse bilmiyor ama James artık benimle konuşmuyor," diyen Embiid, bunun kendisini derinden etkilediğini vurguladı: "'Asıl adam' olmak bazen hoş değil. Çünkü sizi böyle durumların ortasında bırakıyor. James'e sorsanız, muhtemelen burada olmayışında benim de payım olduğunu düşünüyordur."


İkili birlikte yalnızca 72 maça çıktıktan sonra yollarını ayırmıştı. Harden, genel menajer Daryl Morey ile yaşadığı sözleşme krizinin ardından takıma rest çekmiş, oynama talebini reddetmişti. Embiid, bu sürecin kendi üzerinde bıraktığı duygusal yükü şu sözlerle dile getirdi:

"Hiçbir yanlış yapmadığınızı düşündüğünüz halde, böyle bir kopuş yaşamak canınızı yakıyor. Aranızda gerçek bir bağ olduğunu sandığınız birini kaybetmek büyük bir kayıp."

Harden, 2023 yazında yaşanan gerilim sonrası Los Angeles Clippers'a takas edilmişti. Embiid ise, hem parkede hem de saha dışında yakın olduğu bir ismin bu şekilde uzaklaşmasından ötürü hâlâ üzgün.

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