Elneny'nin menajeri konuştu: 'Trabzonspor'un teklifi yok'

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'un ilgisi bulunan Mısırlı futbolcunun geleceği belli oldu.



Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonun son haftalarındaki yükselişinde büyük pay sahibi olan Mohamed Elneny için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edilmişti. Karadeniz ekibinin Mısırlı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunduğu ve Arsenal ile görüşmelerin başladığı ifade edilmişti.



"TRABZONSPOR İDDİALARI GERÇEK DEĞİL"



Elneny'nin Türkiye temsilcisi Ömer Uzun, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Ömer Uzun, "Elneny başarılı bir sezonu geride bıraktı. Şu anda Beşiktaş'tan ayrıldı ve Arsenal'e geri döndü." dedi.



Trabzonspor iddiaları ile ilgili de konuşan Uzun, "Trabzonspor haberleri gerçeği yansıtmıyor. Trabzonspor'un Elneny'ye bir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.



Elneny, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı toplam 36 maçta 1 gol atıp 4 asist yaptı.



