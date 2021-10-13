Elmander: 'Bana hep bu fotoğrafı gösteriyorlar'

2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Johan Elmander, TRT Spor'a konuştu.



Fatih Terim'e övgü dolu sözler kullanan Elmander, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam." ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN YÜZDE 100'Ü VERİYORSUN"



İsveçli futbolcu, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var." açıklamasın yaptı.



