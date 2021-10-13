Elmander: "Bana hep bu fotoğrafı gösteriyorlar"

Galatasaray'ın eski yıldızı Johan Elmander, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Elmander: 'Bana hep bu fotoğrafı gösteriyorlar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 13:59
2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Johan Elmander, TRT Spor'a konuştu.

Fatih Terim'e övgü dolu sözler kullanan Elmander, "Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik adam." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN YÜZDE 100'Ü VERİYORSUN"

İsveçli futbolcu, "Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var." açıklamasın yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.