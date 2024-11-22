Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!

Nesine 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Elazığ FK, Bursaspor maçına çıkmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:
"Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."
İşte o paylaşım:
Elazığ FK, Bursaspor maçına çıkmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:
"Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."
İşte o paylaşım: