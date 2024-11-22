Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!

3. Lig ekibi 23 Elazığ FK Bursaspor maçına çıkmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
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22 Kasım 2024 19:36
Nesine 3. Lig ekiplerinden 23 Elazığ FK'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Elazığ FK, Bursaspor maçına çıkmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İşte Elazığ FK'nın açıklamaları:

"Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanıyor. Hukuksuzluk olursa Bursaspor maçına çıkmayacağız. Şok edici detaylı basın açıklamamızı en kısa sürede yayınlayacağız."

İşte o paylaşım:

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