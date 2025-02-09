Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgili açıklama

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Elazığspor - Vanspor karşılaşmasının ardından Vanspor'un takım otobüsü, kentten ayrıldığı sırada taşlı saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı. Sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan bu tür davranışlara karşı taviz verilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, "08.02.2025 Cumartesi günü ilimizde yapılan Çimentaş Elazığspor- Van Büyükşehir Belediyespor futbol müsabakası nedeniyle alınması gerekli güvenlik önlemleri Valiliğimizce alınmış ve uygulanmıştır. Ancak, alınan bütün önlemlere rağmen saha içinde ve saha dışında sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan olaylar federasyon temsilcileri ve güvenlik güçlerimizce gerekli tespit tutanaklarıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca misafir takım kafilesini taşıyan araç, güvenlik tedbirleri altında seyir halindeyken şehir merkezi dışında taşlı saldırıya uğramıştır. Yaşanan bu üzücü olayın sorumluları tespit edilmiş ve sorumlular hakkında ivedilikle yasal işlem başlatılmıştır. Spor; dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu üzerine kuruludur. Saha içindeki rekabet ve sonuçlar sahada kalmalı ve asla şiddete dönüşmemelidir. Tahrik ve saldırı hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez. Spor sahalarında ve dışında gerçekleşen hiçbir şiddet olayına fırsat verilmeyecek, toplumsal düzenin, birlik ve beraberliğin zedelenmesine yönelik davranışlara müsamaha gösterilmeyecektir. Spor kültürümüze, kulüplerimize ve şehirlerimize zarar veren bu tür olaylara karşı , sporun birleştirici gücüne inanan ve fair-play anlayışını benimseyen herkesin duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntüyle birlikte Van Büyükşehir Belediyespor sporcu ve teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan bu tür davranışlara karşı taviz verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, tüm taraftarlarımızı sağduyuya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgili açıklama
Elazığspor - Vanspor maçı sonrası gerginlik! Maçın ardından Vanspor otobüsü taşlı saldırıya uğradı, 3 kişi yaralandı. Elazığ Valiliği, sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan Elazığspor - Vanspor karşılaşmasının ardından Vanspor'un takım otobüsü, kentten ayrıldığı sırada taşlı saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 14:13 Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında yer alamayacak!
- 14:00 Varesanovic, Galatasaray maçında yok!
- 13:55 Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu
- 13:52 Taha Akgül'e uluslararası görev!
- 13:42 Menemen FK telafi etti
- 13:40 Manisa FK ateşle oynuyor
- 13:37 Fethiyespor'dan iptal edilen gole isyan
- 13:35 Sakaryaspor, Chelsea'nin eski yıldızını aldı
- 13:31 Merkezefendi yine dipte
- 13:24 Petkimspor ve Manisa Basket ligde rakip
- 13:19 Elazığ Valiliği'nden Vanspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırı ile ilgili açıklama
- 13:13 Kahramanmaraşlı kadın antrenörün Hakkari'de kurduğu erkek hokey takımının hedefi 1. Lig
- 13:09 Juventus'ta Kolo Muani kararı!
- 13:09 Şanlıurfa'da basketbol şöleni: ING Türkiye Kupası'nda geri sayım
- 13:03 Trabzonspor'da Eyüpspor maçı öncesi 3 eksik
- 13:00 Eyüpspor'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik
- 12:53 Florian Neuhaus için transfer yanıtı
- 12:47 Trabzonspor'da rota: Kaluzinski
- 12:41 Retegui'den istatistikleri sallayan performans!
- 12:41 Mersin Mustangs, bu sezon "şanssızlığını" kırmak istiyor
- 12:39 Görme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor
- 12:36 Buz pateninde Short Track Federasyon Kupası 3'üncü ve 4'üncü yarışları yapılacak
- 12:34 Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı
- 12:32 Altay'dan kritik zafer
- 12:30 TGF Başkanı Taha Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na seçildi
- 12:28 Altınordu kendine geldi
- 12:24 Toppmöller: "Batshuayi, kesinlikle iyiydi"
- 12:08 Alanyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 12:03 Galatasaray - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler
- 11:55 Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı!
- 11:54 Galatasaray'dan Juanlu Sanchez için yeni teklif!
- 11:44 Nihat Kahveci: "Topu al karakola götür"
- 11:33 Jose Mourinho: "Hata lüksümüz yok"
- 11:27 Turgay Demir: "Federasyon Beşiktaşlı oyuncuları eskimo sanıyor olabilir"
- 11:18 Sinan Vardar: "Bazı pozisyonlar vardır gol olmadığında üzülürsünüz"
- 11:12 En-Nesyri İspanya'da manşetlerde: "Koşmuyor, uçuyor"
- 11:11 Ali Gültiken: "Üç puan Beşiktaş'a ilaç oldu"
- 11:02 Al Musrati istatistikleriyle dikkat çekti!
- 10:53 Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
- 10:49 Alperen Şengün'ün 30 sayısı yetmedi!
- 10:44 Alanyaspor - Fenerbahçe: 10 şifre
- 10:40 Enner Valencia'dan Kenny Arroyo'ya övgü
- 10:38 Cuesta transferinde Sergio Ramos detayı!
- 10:27 Beşiktaş'ta Immobile Sivas'ta dondu kaldı
- 10:25 Galatasaray'da Alvaro Morata heyecanı!
- 10:20 Solskjaer'den yönetime transfer talebi!
- 10:12 Dusan Tadic kararını veremedi
- 10:07 Murat Özbostan: "Derbide yabancı hakem olmaz"
- 09:58 Fenerbahçe Ahmetcan Kaplan için yeniden devrede!
- 09:48 Ismael Garcia Gomez'den Morata yorumu!
- 09:39 Fenerbahçe'nin Heung-min Son planı
- 09:27 Penarol, Muslera'ya talip oldu!
- 09:20 Sultanlar Ligi'nde dev maç: Fenerbahçe - VakıfBank
- 09:13 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'ya konuk olacak
- 01:32 Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftar ağır yaralandı
- 01:07 Rennes, deplasmanda 2 golle galip
- 01:02 Brighton, geriden geldiği maçta Chelsea'yi eledi
- 00:58 Madrid derbisinde kazanan yok!
- 00:53 PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasına indirim!
- 00:39 Golf Şampiyonası'nın Türkiye etabı Antalya'da sona erdi
Juventus'ta Kolo Muani kararı!
Retegui'den istatistikleri sallayan performans!
Toppmöller: "Batshuayi, kesinlikle iyiydi"
Rennes, deplasmanda 2 golle galip
Lille sahasında kayıp
Milan, deplasmanda Empoli'yi 2 golle geçti
Nice, sahasında Lens'i geçti!
Bournemouth, Everton'ı saf dışı bıraktı!
Randal Kolo Muani, Juventus'ta hızlı başladı!
Manchester City, zorlandığı maçta bir üst tura çıktı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Alanyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
2
Galatasaray - Adana Demirspor: Muhtemel 11'ler
-
3
Galatasaray'dan Juanlu Sanchez için yeni teklif!
-
4
Cuesta transferinde Sergio Ramos detayı!
-
5
Toppmöller: "Batshuayi, kesinlikle iyiydi"
-
6
Frankowski için Galatasaray açıklaması!
-
7
Florian Neuhaus için transfer yanıtı
-
8
Penarol, Muslera'ya talip oldu!
-
9
Yusuf Özdemir için Galatasaray açıklaması!
-
10
Ismael Garcia Gomez'den Morata yorumu!