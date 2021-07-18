Ekpe Udoh, Avrupa'ya geri döndü

Fenerbahçe Beko'nun unutulmaz isimlerinden Ekpe Udoh, Avrupa kariyerine geri döndü.
Tecrübeli pivot, EuroCup'ta şampiyonluk hedefi olan Virtus Bologna'ya imza attı.
İtalyan ekibi, Udoh ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2015-2017 arasında Fenerbahçe'de oynayan Udoh, 2017'de EuroLeague'de Final Four MVP'si olarak şampiyonluğun mimarlarından oldu.
Tecrübeli pivot, EuroCup'ta şampiyonluk hedefi olan Virtus Bologna'ya imza attı.
İtalyan ekibi, Udoh ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2015-2017 arasında Fenerbahçe'de oynayan Udoh, 2017'de EuroLeague'de Final Four MVP'si olarak şampiyonluğun mimarlarından oldu.