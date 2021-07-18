Ekpe Udoh, Avrupa'ya geri döndü

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ekpe Udoh, Virtus Bologna'ya imza attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ekpe Udoh, Avrupa'ya geri döndü
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18 Temmuz 2021 20:45
Fenerbahçe Beko'nun unutulmaz isimlerinden Ekpe Udoh, Avrupa kariyerine geri döndü.

Tecrübeli pivot, EuroCup'ta şampiyonluk hedefi olan Virtus Bologna'ya imza attı.

İtalyan ekibi, Udoh ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

2015-2017 arasında Fenerbahçe'de oynayan Udoh, 2017'de EuroLeague'de Final Four MVP'si olarak şampiyonluğun mimarlarından oldu.




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