Ehlo: "Jordan'ın o şutunu daha iyi savunabilirdim"

Eski Cleveland Cavaliers oyuncusu Craig Ehlo, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın ünlü "The Shot"ının daha iyi savunulabileceğini söyledi.



Ehlo 15 yıl profesyonel oyun kariyerine sahip olsa da, kariyerinin en çok bilinen anı, Jordan'ın lehine olan bir pozisyonun rakip tarafında olduğu andı.



Jordan, Doğu Konferansı playofflarının ilk turunun 5. maçındaki son saniyede, Ehlo'nun üzerinen "The Shot"ı sokarak, Cavaliers'ı elemeyi başarmıştı. Şimdi Ehlo, Jordan'ın efsanevi atışlarından birini atmasını önlemek için daha iyi bir iş yapabileceğini iddia etti:



"Tembel bir şekilde duruyordum, çok iyi bir savunma pozisyonunda durmuyordum, çünkü benim önümde, onu savunacak başkası olduğunu düşünmüştüm. Ben çapraz tarafa geçtiğimde, o çoktan serbest atış çizgisine doğru top sürüyordu. Bu yüzden onunla birlikte gitmiyordum, ona doğru koşup yetişmeye çalışıyordum. Elimi kaldırmıştım ve herkes bu yüzden bunun çok iyi bir savunma olduğunu düşünmüştüm. Elimi koymuştum da. Düşer düşmez, şutu yolladı ve potayı rahatça görüyordu, sonrasını da herkes biliyor."



Michael Jordan ve Bulls, ikinci turda New York Knicks'i de yenmeyi başarmış, ancak Doğu Konferansı Finalleri'nde altı maçta nihai şampiyon Detroit Pistons'a yenilmişti.