18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Ege takımları kupaya erken veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon boy gösteren 18 Ege temsilcisinden 13'ü ilk iki turda elenirken, yalnızca Manisa FK, Bodrum FK, Fethiyespor, Menemen FK ve Aliağa FK yoluna devam edebildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon şimdiye kadar boy gösteren 18 Ege takımının 13'ü ilk iki turda elendi.

Kupada henüz ilk turda mazisinde Türkiye Kupası'nda 2 şampiyonluğu bulunan İzmir'in köklü ekibi Altay'ın yanı sıra Bucaspor 1928, Nazillispor, Uşakspor erken havlu attı.

Egeliler Türkiye Kupası 2'nci Tur maçlarında da umduklarını bulamadı. Bu turda mücadele eden 14 takımdan yalnız 1'inci Lig'deki Manisa FK, Bodrum FK, 2'nci Lig'deki Fethiyespor, Menemen FK ve Aliağa FK olmak üzere 5'i yollarına devam ederken, 9 takım ise macerasını erken noktaladı. Kupa sınavlarında rakiplerine yenilen Karşıyaka, Altınordu, Tire 2021 FK, İzmir Çoruhlu FK, Somaspor, Ayvalıkgücü Bld, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ile Balıkesirspor erkenden elendi. Türkiye Kupası'nda geçen sezon yarı final oynayan Ege'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Göztepe ise bu yıl henüz kupa serüvenine başlamadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
