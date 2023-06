Efsane jokey Süleyman Akdı: ''İlk imparator benim!''

74 yaşındaki efsane jokey Süleyman Akdı 97.Gazi koşusu hakkında açıklamalarda bulunurken kendisinin imparator lakabını ilk alan kişi olduğuna da değindi.



''TERİM, TATLISES, ÇETİN BENDEN SONRA"



Yarış kazanıp popülerliğim artınca önce Pele sonra dönemin bir başka efsane futbolcusu Eusebio'nun adıyla çağrılmaya başlandım. Spor camiasında ilk kez 'İmparator' lakabı benim için kullanıldı. Fatih Terim, İbrahim Tatlıses ve Oğuz Çetin'e benden sonra İmparator dendi. Jokeylik çok zor meslek. En zor olan şey zirveye çıktıktan sonra orada kalmak.



"HALİS KARATAŞ ŞU ANDA EN İYİ"



Halis Karataş şu anda Türkiye'nin en iyi jokeyi konumunda. Kendi stilini oluşturarak at binmek jokeyler için çok önemli. Vedat Abiş, Görkem Özçelik, Ali Yıldız, Eray Çizik gibi gençleri çok beğeniyorum. Son iki yılda Ayhan Kurşun muazzam bir yükseliş gösterdi. Ben birçok farklı jenerasyonla at bindim. Her yarış için ayrı taktiğim vardı. Rakamlara baktığımızda çıktığım her üç yarışımdan birini kazandım.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ