Efkan Bekiroğlu: 'Büyük Galatasaray taraftarıyım'

"BABAM GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞ"

"HOCAM BENİ ASLANIM DİYE ÇAĞIRIYOR"

'un bu yaz 1860 Münih'ten kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu, Alman basınına konuştu ve Galatasaray taraftarı olduğunu söylerken, babasının TT Stadyumu'nda oyuna girmesinin ardından gözyaşlarını tutamadığını söyledi.Galatasaray ile oynadıkları maçta 21 dakika oynayarak hayaline kavuştuğunu söyleyen gurbetçi futbolcu, "Fatih Terim'i gördüm, o bir efsane. Rol modellerim olarak gördüğüm yıldızların yanında ısındım. Hoca beni oyuna alınca, sahada Arda Turan ya da Ryan Babel'in oynuyor olması fark etmiyordu, oynadım ve kazanmak istedim, gerisi önemli değildi." diye konuştu.Ailesinin Galatasaray maçını yakından takip ettiğini de söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Ne kadar önemli olduğu buradan belli. Umarım bir oğlum olduğunda bu duyguyu ben de yaşarım.Teknik direktör Çağdaş Atan'ın kendisini motive ettiğini de belirten Efkan, "Hocam beni "Aslanım" diye çağırıyor. Almanya'da kimse oyuncusuna bunu söylemez; 'Haydi, Aslanım'. Hocam konuşmasıyla beni daha da uyandırıyor. Türkçe, bende çok farklı duyguların harekete geçmesini sağlıyor." dedi.Bu sezon 5 maçta toplam 112 dakika süre alan Efkan, henüz gol sevinci yaşayamadı.