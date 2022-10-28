Efeler Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi yıktı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6. haftanın açılışındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.



Karşılıklı alınan sayılarla başlayan müsabakada Galatasaray, iki numaradan Edgar, dört numaradan ise Burak ve Sharifi ile etkili ataklar yaparak skor üretti. 14-14 eşitlikten sonra sarı-kırmızılılar, etkili servisler atarak skoru 24-21 lehine çevirdi. Ev sahibi takım, Burak'ın ikiden smacı ile 25. sayıyı buldu ve seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sete Galatasaray iyi başlasa da sarı-lacivertliler 7-7'de skoru eşitledi. Ancak sarı-kırmızılı ekip, Edgar'ın skorer oyunuyla 17-14 üstünlük kurdu. Oyundan kopmayan Fenerbahçe, önce skoru 18-18'de eşitledi, ardından 21-19 öne geçti. Peric, kazandırdığı son sayı ile skoru 25-22 yaptı ve sarı-lacivertli ekip, setlerde skoru 1-1'e getirdi.



Mücadelenin üçüncü seti de sarı-kırmızılıların iyi oyunuyla başladı. Galatasaray, sette 10-5 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe, 11-11'de eşitliği sağladı. İyi savunma yapan, Edgar ve Sharifi'nin sayılarıyla üstünlüğü yeniden ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, seti 25-20 alarak tekrar öne geçti: 2-1.



Dördüncü setin başında Galatasaray, Sharifi ile etkili ataklar yaptı. Smaç ve taktik servisler sonrası sayı üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, Edgar, Burak ve Selçuk'la sayı kazandı. Sette 20-15 öne geçen Galatasaray, basit hatalarına rağmen üstünlüğü kaptırmadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Sharifi, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Arda Bostan, Hasan Sıkar)



Setler: 25-22, 22-25, 25-20, 25-22

Süre: 124 dakika (28, 32, 30, 34)





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