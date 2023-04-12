Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Takımlar Oynanan Galibiyet Mağlubiyet Puan 1 Halkbank 25 24 1 69 2 Ziraat Bankkart 25 22 3 63 3 Fenerbahçe HDI Sigorta 25 17 8 50 4 Arkas Spor 25 16 9 48 5 Bursa Büyükşehir Belediyespor 25 15 10 46 6 Galatasaray HDI Sigorta 25 15 10 46 7 TÜRŞAD 25 13 12 36 8 Cizre Belediyespor 25 12 13 38 9 Spor Toto 25 10 15 30 10 Hekimoğlu Global Connect Travel BVI 25 8 17 22 11 Develi Belediyespor 25 6 19 24 12 Altekma 25 5 20 17 13 Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor 13 5 8 16 14 Tokat Belediye Plevne 25 1 24 2

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda lig etabı, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD ve Cizre Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Altekma ve Tokat Belediye Plevne ise lige veda etti.26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:Not: TVF Yönetim Kurulu Kararı gereğince Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yarışma hakkı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle donduruldu, ikinci devre oynadığı müsabakalar puan durumundan çıkarıldı.