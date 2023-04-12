Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda lig etabı, bugün oynanan 26. hafta karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD ve Cizre Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.
Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Altekma ve Tokat Belediye Plevne ise lige veda etti.
26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:
Not: TVF Yönetim Kurulu Kararı gereğince Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'un yarışma hakkı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle donduruldu, ikinci devre oynadığı müsabakalar puan durumundan çıkarıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkas Spor, şampiyonun belirleneceği play-off 1-4 etabı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD ve Cizre Belediyespor ise play-off 5-8 etabı oynamaya hak kazandı.
Puan cetvelinde son iki sırada bulunan Altekma ve Tokat Belediye Plevne ise lige veda etti.
26 haftanın sonunda ligdeki puan durumu şu şekilde:
|Takımlar
|Oynanan
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Puan
|1
|Halkbank
|25
|24
|1
|69
|2
|Ziraat Bankkart
|25
|22
|3
|63
|3
|Fenerbahçe HDI Sigorta
|25
|17
|8
|50
|4
|Arkas Spor
|25
|16
|9
|48
|5
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|25
|15
|10
|46
|6
|Galatasaray HDI Sigorta
|25
|15
|10
|46
|7
|TÜRŞAD
|25
|13
|12
|36
|8
|Cizre Belediyespor
|25
|12
|13
|38
|9
|Spor Toto
|25
|10
|15
|30
|10
|Hekimoğlu Global Connect Travel BVI
|25
|8
|17
|22
|11
|Develi Belediyespor
|25
|6
|19
|24
|12
|Altekma
|25
|5
|20
|17
|13
|Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor
|13
|5
|8
|16
|14
|Tokat Belediye Plevne
|25
|1
|24
|2
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