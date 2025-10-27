27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları yarın start alacak. Haftanın öne çıkan maçında Halkbank, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Fenerbahçe Medicana ise haftayı Spor Toto maçıyla tamamlayacak.

calendar 27 Ekim 2025 13:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Efeler Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor!
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak.
 
Karşılaşmaların programı şöyle:
 
Salı:
 
14.00 Gaziantep Gençlikspor-On Hotels Alanya Belediyespor (Şahinbey)
 
14.00 Gebze Belediyespor-Ziraat Bankkart (Gebze)
 
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (İBB Cebeci)
 
17.00 Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
 
17.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor (Ünye)
 
17.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
 
29 Ekim Çarşamba:
 
15.00 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
  • KL
