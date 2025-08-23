Edson Alvarez, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ile West Ham United arasındaki anlaşmaya göre, Edson Alvarez'in satın alma opsiyonu 22 milyon euro olacak. Bu opsiyon ise zorunlu olmayacak.

Orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , transferde mutlu sona ulaştı.Sarı-lacivertliler, West Ham forması giyen Edson Alvarez'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için West Ham ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk maaş ödeyecek.West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 asist yaptı."Kulübümüz, Meksikalı millî oyuncu Edson Alvarez'in 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi için İngiltere'nin West Ham United kulübü ile anlaşmaya vardı.28 yaşındaki başarılı orta saha, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.Edson Alvarez'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."