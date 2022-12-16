Edirneli pehlivanlar, antrenmanlara erken başladı

Gelecek yıl 7-9 Temmuzda gerçekleştirilecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarılı olmak isteyen Edirneli pehlivanlar, hazırlıklara erken başladı.



Kırkpınar'da zirveyi hedefleyen Edirneli pehlivanlar, çalışmaların ilk etabında Edirne Spor Salonu'nda kondisyon ve taktik çalışması yapıyor.



Başaltında güreşen Tansel Umut, AA muhabirine hedefinin boyunda kürsüye çıkıp başpehlivanlığa yükselmek olduğunu söyledi. Belinde yaşadığı sakatlığı nedeniyle geçen Kırkpınar'ın iyi geçmediğini belirten Umut, çalışmalarının karşılığını almak istediğini ifade etti.



Hazırlıklara salon çalışmalarıyla başladıklarını dile getiren Umut, "Bu sene başa çıkmak için yoğun çalışıyoruz. Günde çift antrenman yapıyoruz. Özel antrenmanlarımın yanı sıra genç kardeşlerimle de çalışmalar yapıyorum. Onların hızına ayak uydurup, hızımı artırmaya çalışıyorum. Hedefim Kırkpınar'da ilk 3'e girip Edirne'mizden bir başpehlivan çıkartmak istiyorum." diye konuştu.



Minik boyda güreşen Aydıncan Gümüşdağ ise Kırkpınar'daki başarısını devam ettirmek istediğini ifade etti.



Çalışmalara erken başladıklarını dile getiren Gümüşdağ, "Hedefimiz elde edeceğimiz başarılarla Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.



Ayak boyunda güreşen Tolgahan Kastır da Kırkpınar'da kürsüye çıkmak için antrenmanlara 8 ay önceden başladıklarını ve başarıya odaklandıklarını dile getirdi.



- "Amacımız Edirne'ye başpehlivan kazandırmak"



Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen ise Kırkpınar'da hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.



Güreşçilerin erken form tutarak sezona iyi gireceğini anlatan Delen, "Kulüp olarak son 7 yıldır hem minder güreşinde hem yağlı güreşte başarılar elde ediyoruz. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de pehlivanlarımız başarı elde edecek. 7 Kırkpınar'ın 6'sında güreşçilerimiz başarı elde etti. Amacımız Edirne'ye başpehlivan ve madalyalar kazandırmak." diye konuştu.









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