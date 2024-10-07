Edirne Valisi Yunus Sezer kano etkinliğine katıldı

Vali Yunus Sezer, Edirne nehirlerinde düzenlenen kano etkinliğine katılarak, kentin su sporları merkezi olma hedefini vurguladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Edirne Valisi Yunus Sezer kano etkinliğine katıldı
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07 Ekim 2024 10:38
Edirne Valisi Yunus Sezer, Arda ve Meriç nehirlerinde düzenlenen kano etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından gerçekleştirilen etkinlik Arda Nehri'nde başladı.

Vali Sezer, Meriç Köprüsü yakınlarında son bulan turda Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç ile aynı kanoda kürek çekti.

Sezer, ilk kez katıldığı kano etkinliğinde özçekim de yaptı.

Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin kürek ve kano başta olmak üzere su sporları alanında önemli bir merkez olması hedefleniyor.

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