Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçiyor!

Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü 4. oyuncusu oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihine geçiyor!
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30 Kasım 2024 10:37
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Slavia Prag deplasmanından zaferle döndü. Mücadelenin 35. dakikasında beraberliği getiren golü kaydeden tecrübeli forvet Edin Dzeko, sarı-lacivertli ekip adına geri dönüş ateşini yakan isim olmuştu.

Bu sezon attığı gollerle ilerleyen yaşına rağmen teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk tercihi olan Bosna Hersekli forvet, Fenerbahçe forması ile efsanelere kafa tutuyor. Sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki 9. golünü kaydeden Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en golcü oyuncuları arasında Semih Şentürk ve Batshuayi ile 4. sırayı paylaşıyor.

ÖNÜNDE ÜÇ İSİM VAR

Tecrübeli golcü, Enner Valencia ve Cemil Turan'ı geride bıraktı. Lider Alex de Souza'nın 15, Tuncay Şanlı ve İrfan Can Kahveci'nin ise 12'şer golü var.



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