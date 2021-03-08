Edgar Ie: "Kafamızı kaldırıp, çalışacağız"

Trabzonspor'da Edgar Ie, Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edgar Ie: 'Kafamızı kaldırıp, çalışacağız'
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08 Mart 2021 18:40
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da stoper oyuncusu Edgar Ie, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Moral bozmamaları gerektiğini söyleyen Edgar, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, tek hedefimiz galip gelmekti. Bazen böyle yol kazaları yaşanabiliyor. Ligin sonuna yaklaştık, artık kolay maç yok. Sonraki maçlarımız da zorlu olacak, kafamızı kaldırıp çalışmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız olabildiğimiz en iyi yerde ligi bitirmek" dedi.



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