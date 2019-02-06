Eden Hazard: 'Transfer kararımı verdim'

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, geleceği hakkında sürpriz bir açıklama yaptı. Real Madrid'in uzun süredir ilgilendiği Eden Hazard, transferi konusunda karar verdiğini söyledi.
"NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM"
Konu hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Transfer kararımı verdim. Artık ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.
112 MİLYON EUROYA İMZA
İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Eden Hazard sezon sonunda 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olacak.
Chelsea ile 2020'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 31 maçta 15 gol attı ve 10 asist yaptı.
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"NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM"
Konu hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Transfer kararımı verdim. Artık ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.
112 MİLYON EUROYA İMZA
İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Eden Hazard sezon sonunda 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olacak.
Chelsea ile 2020'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 31 maçta 15 gol attı ve 10 asist yaptı.
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