Eden Hazard: 'Transfer kararımı verdim'

yıldız futbolcusu, geleceği hakkında sürpriz bir açıklama yaptı.uzun süredir ilgilendiği Eden Hazard, transferi konusunda karar verdiğini söyledi.Konu hakkında konuşan Belçikalı yıldız, "Transfer kararımı verdim. Artık ne yapacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Eden Hazard sezon sonunda 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olacak.Chelsea ile 2020'e dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 31 maçta 15 gol attı ve 10 asist yaptı.