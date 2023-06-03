Eden Hazard, Real Madrid'den ayrıldı!

Eden Hazard'ın Real Madrid serüveni noktalandı. İspanya La Liga'nın dev kulübü Real Madrid, Hazard'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.



Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Belçikalı futbolcunun, 30 Haziran 2023 tarihinde Madrid ekibiyle yolların ayrılacağı ve kendisine 4 sezonluk serüven için teşekkür edildiği belirtildi.



Eden Hazard, 2019 yazında Chelsea'den 115 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu. 32 yaşındaki futbolcu sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen performansı verememişti.



Bu sezon sadece 10 maçta görev alan Hazard, İspanyol ekibiyle toplamda 76 maça çıkıp 7 gol 12 asist kaydetti.



Yaşadığı sakatlıklardan müzdarip olan Eden Hazard'ın gelecek sezon hangi takıma imza atacağı belirsizken futbolu bırakma ihtimali de söz konusu belirtiliyor.

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