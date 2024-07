Eda Erdem: 'Madalyanın rengi önemli değil'

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek ve C Grubu'nda yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi.Ay-yıldızlı takım, Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile kaptan Eda Erdem basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yaşadığı rahatsızlıktan dolayı medya gününde yer almadığını aktaran Süleymanoğlu, "Küçük bir operasyon geçirdi. Herkese selamı var. Olimpiyatlar başladığında takımla birlikte olacak" dedi.Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Selahattin Süleymanoğlu, "Bazı sakatlıklarımız oldu. İnşallah madalyayla döneceğimizi düşünüyorum. Olimpiyat Oyunları yolunda takımıma başarı diliyoruz. Dualarımız onlarla olacak. İnşallah hep beraber onları havalimanında karşılayacağız ve altın madalyayı hep beraber öpeceğiz" şeklinde konuştu.Herkesin hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten başantrenör Daniele Santarelli, "Geçen sene çok önemli işler başardık. Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik. Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Dünyanın en zorlu turnuvasına hazır olduklarının altını çizen Santarelli, "Sakatlanan oyunculara ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Geri dönebilmek için teknik ekibim, oyuncularım ve sağlık ekibim her şeylerini ortaya koydular. Hayal etmeye devam ediyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Olimpiyatlar için yeterli hazırlığı yaptık. Olimpiyatlardan güzel bir sonuçla ayrılacağız" değerlendirmesinde bulundu.Daniele Santarelli, bir basın mensubunun kadro tercihiyle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:"Çok tutkulu taraftarlara sahibiz. En büyük güçlerimizden biri. 12 kişilik kadroya karar vermek benim için en zor görev. Sakat oyuncularımız var. 14 kişiyle gideceğiz. Son güne kadar değişiklik yapma şansımız var. Teknik ve sağlık ekibimle ortak bir karar veriyorum. En doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Takım kazanması için 12 kişilik kadroyu belirleyeceğiz ve olimpiyatlarda en doğru şekilde mücadele edeceğiz."Yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden kaptan Eda Erdem ise "Yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Çok heyecanlıyız. Hayal ettiğimiz bir turnuvaya gidiyoruz. Zorlu bir turnuva olacak. Hazır olduğumuza inanıyoruz. Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Çok fazla başarıyı ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım. Yeter ki kürsüde olalım. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız. Madalyayla bitirmek paha biçilemez olur. Grup maçlarını TSİ 09.00'da oynayacağız. Buna göre program belirledik. Top idmanlarını erken saatlerinde yapmaya çalıştık. Bu konuda çok zorlanacağımızı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.Medya gününün ardından Ay-yıldızlı kafile için uğurlama töreni düzenlendi. Kafile, bando eşliğinde otobüse binerek salondan ayrıldı.