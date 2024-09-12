Eczacıbaşı, Palmberg'e yenildi!

Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın dördüncü maçında Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

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Eczacıbaşı, Palmberg'e yenildi!
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12 Eylül 2024 00:11
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın dördüncü maçında Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'ndaki turnuvanın dördüncü maçında SSC Palmberg Schwerin, karşılaşmayı 25-22, 28-26, 19-25 ve 25-19 set sonuçlarıyla kazandı.

Turnuva yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor - SSC Palmberg Schwerin ve Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasıyla sona erecek.

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