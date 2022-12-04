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Eczacıbaşı'ndan 9'da 9

Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yenerek 9'da 9 yaptı.

Haber; AA
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Eczacıbaşı'ndan 9'da 9
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04 Aralık 2022 20:53
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Turuncu-beyazlı takım, ligde 9'da 9 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz, Aybüke Özel, Yaprak Erkek, Fabris, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Ana Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Nursevil Aydınlar, Ceren Önal, Rahimova, Paskova, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-17, 25-23, 25-13

Süre: 70 dakika (23, 27, 20)

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