Eczacıbaşı'na Rus smaçör

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Irina Voronkova'yı renklerine bağladı.



Eczacıbaşı Spor Kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Rus Milli Takımı'nın yetenekli smaçörüyle anlaştık. Takımımızın yapısına uygun özelliklerde olan, çok iyi Türkçe konuşabilen ve Türk kültürünü iyi bilen Irina'dan önemli katkılar bekliyoruz." denildi.



İstanbul'da 1995 yılında doğan Irina Voronkova, voleybola Rusya'da başladı ve kariyerinde Dinamo Moskova, Dinamo Kazan, Zarechie Odintsovo, Dinamo Kazan ve Lokomotiv Kaliningrad formalarını giydi.



Irina Voronkova, kulüp ve milli takım kariyerinde birçok başarıya imza attı.





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