Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, kulübün genel koordinatörü olarak atandı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak İletişim ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Atalık, önümüzdeki sezondan itibaren Genel Koordinatörlük görevini üstlenecek.



Ali Atalık, kulüpte 2013 yılından beri yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.





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