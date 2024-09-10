Eczacıbaşı Kulübünde Ali Atalık, genel koordinatör olarak atandı

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, kulübün yeni genel koordinatörü olarak atandı. 2013'ten beri yönetimde yer alan Atalık, önümüzdeki sezondan itibaren bu önemli görevi üstlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Kulübünde Ali Atalık, genel koordinatör olarak atandı
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10 Eylül 2024 14:34
 Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, kulübün genel koordinatörü olarak atandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak İletişim ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Atalık, önümüzdeki sezondan itibaren Genel Koordinatörlük görevini üstlenecek.

Ali Atalık, kulüpte 2013 yılından beri yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

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