Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Nillüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit, set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2024 01:14
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Nillüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Voronkova, Gray, Stevanovic (Simge Aköz, Aybüke Özel)

Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Ece Eke, Deniz Uyanık, Kunzler, Sena Nur İbişoğlu)

Setler: 25-17, 25-14, 28-26

Süre: 76 dakika (20, 23, 33)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery