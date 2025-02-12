Eczacıbaşı Dynavit, kupada Dörtlü Final'e yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Nicoletti)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Nasya, Buket Gülübay (Dilek Ekşi, Aleyna Sevim)
Setler: 25-14, 25-20, 25-18
Süre: 67 dakika
Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Nicoletti)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Nasya, Buket Gülübay (Dilek Ekşi, Aleyna Sevim)
Setler: 25-14, 25-20, 25-18
Süre: 67 dakika
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