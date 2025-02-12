Eczacıbaşı Dynavit, kupada Dörtlü Final'e yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Eczacıbaşı Dynavit, kupada Dörtlü Final'e yükseldi
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12 Şubat 2025 16:09
Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi. 

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack, Elif Şahin, Hande Baladın, Rettke, Boskovic (Simge Aköz, Nicoletti)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Nasya, Buket Gülübay (Dilek Ekşi, Aleyna Sevim)

Setler: 25-14, 25-20, 25-18

Süre: 67 dakika


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