Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı
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17 Şubat 2024 22:59
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Voronkova, Stevanovic, Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Lazovic, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-21, 28-26, 25-21

Süre: 85 dakika (23, 35, 27)

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