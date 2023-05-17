Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile oynayacağı finale odaklandı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile yapacakları Süper Final'e çok iyi hazırlandıklarını, kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.



Turuncu-beyazlı takımda başantrenör Akbaş ile milli oyuncu Saliha Şahin, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde oynanacak müsabakaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



İki Türk temsilcisinin CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olmasının önemine dikkati çeken Ferhat Akbaş, "İki Türk takımı finalde olacak ve bu maç İtalya'da. Voleybolda en çok rekabet eden 2 ülke. Onların ev sahipliğinde final oynayacağımız için çok mutlu ve gururluyuz. İyi çalıştık. Umarım finale çok iyi bir şekilde giriş yaparız ve kazanan taraf biz oluruz. Ligde oldukça mücadeleci bir final etabı oldu. Kısa bir aramız vardı. Son 3 günde ciddi bir takım yüklemesi yaptık. Bunun faydasını alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



''Şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz"



Eczacıbaşı Dynavit'in milli oyuncusu Saliha Şahin, Süper Final'e sıkı hazırlandıklarını ve CEV Şampiyonlar Ligi kupasını almak istediklerini kaydetti.



VakıfBank ile çok önemli ve zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Saliha, "Tarihte ilk kez 2 Türk takımı finalde karşılaşacak. Bu çok gurur verici. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. VakıfBank iyi varyasyonlara sahip bir takım. Bunu düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz. Ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok. Bu kupayı getirmeyi çok istiyoruz." şeklinde konuştu.



