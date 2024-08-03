Ebrar Karakurt'tan Immobile paylaşımı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Ligin yeni golcüsü 20. saniyede golünü attı." ifadelerini kullandı.
Paylaşımlarına devam eden başarılı sporcu, "Ligin yeni golcüsü 20. Saniyede golunu attı." şeklinde paylaşım yaptı.
Atıcılıkta gündem olan Yusuf Dikeç'in görselini alıntılayan Karakurt, "Çok rahat çok profesyonel" sözlerini sarf etti.
Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımda, "Ligin yeni golcüsü 20. saniyede golünü attı." ifadelerini kullandı.
Paylaşımlarına devam eden başarılı sporcu, "Ligin yeni golcüsü 20. Saniyede golunu attı." şeklinde paylaşım yaptı.
Atıcılıkta gündem olan Yusuf Dikeç'in görselini alıntılayan Karakurt, "Çok rahat çok profesyonel" sözlerini sarf etti.
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