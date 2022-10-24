Dzyuba için transfer açıklaması!

Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, Adana Demirspor forması giyen Rus golcü Artem Dzyuba ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dzyuba için transfer açıklaması!
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24 Ekim 2022 17:59
Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, Adana Demirspor forması giyen Rus golcü Artem Dzyuba, ile ilgili konuştu.

Koloskov, Dzyuba'nın Rusya'ya geri dönme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ona burada kimin ihtiyacı var?" dedi.

İngiltere'de oynayabileceğini söyleyen deneyimli futbol adamı, "İngiltere'de oynamayı düşünebilir. Ona gerçekten kimin ihtiyacı var? Evet Rubin Kazan onu davet etti ama o zaman geçtikçe unutulacak." ifadelerini kullandı.

Artem Dzyuba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol attı.

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