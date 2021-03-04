Dzanan Musa, Anadolu Efes Stüdyo 15'te

Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague'deki çift maç haftasını Anadolu Efes Stüdyo'nun 15. bölümü ve CSKA Moskova karşılaşması ile kapatacak. Oyuncu Bora Cengiz gazeteci ve basketbol yorumcusu Nihan Cabbaroğlu ve Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Dzanan Musa'nın konuk olacağı Anadolu Efes Stüdyo, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de bir erken kutlama olacak.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel pek çok sürprizin ve eğlenceli yarışmanın yer alacağı Anadolu Efes Stüdyo, 4 Mart 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan itibaren Anadolu Efes Spor Kulübü Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, marka haline gelen maç deneyimini bir kez daha Anadolu Efes Stüdyo ile dijital ortama taşıyacak. Sezon başından bu yana milyonlarca taraftarın canlı takip ettiği Anadolu Efes Stüdyo'nun 15. bölümü, konuklarıyla da fark yaratacak.Başarılı oyuncu Bora Cengiz, gazeteci ve basketbol yorumcusu Nihan Cabbaroğlu'nun ve Anadolu Efes'in başarılı sporcusu Dzanan Musa'nın konuk olacağı yayında taraftarlar da sürpriz hediyeler kazanacak.Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri, Çaylak'ın da renk katacağı yayın için 4 Mart 2021 Perşembe akşamı 19.00'da şu adreslere davet ediyor: