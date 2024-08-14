Paulo Dybala'nın menajeri, Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Qadsiah temsilcileriyle görüşüyor. Suudi kulübünün, Arjantinli oyuncuyu transfer etmek için cazip bir teklif sunduğu bildiriliyor.



Dybala'nın menajeri Carlos Novel, pazartesi günü Suudi tarafıyla bir araya gelerek Orta Doğu'ya olası bir transferi görüştü. Al-Qadsiah, yaz başında Dybala için sunduğu 20 milyon euroluk teklif reddedilmiş, ancak şimdi yeni şartlarla tekrar masaya oturmuş durumda.



Gianluca Di Marzio'ya göre Roma, Dybala'ya Suudi kulüple görüşmeleri için izin verdi. İki kulüp önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek. Ancak oyuncu henüz nihai bir karar vermedi. Di Marzio'ya göre, Arjantinli yıldızın bu yaz İtalyan başkentinden ayrılması 'somut' bir olasılık.



Eski Juventus oyuncusu, sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Ancak bu sezon belirli sayıda maç oynarsa sözleşmesinde otomatik bir yıl uzatma devreye girecek.



Sözleşmesinin uzaması durumunda oyuncunun maaşının brüt olarak yıllık 16 milyon euroya kadar yükselebileceği bildiriliyor. Bu da Dybala'yı takımda tutmanın kulübe önümüzdeki iki yılda yalnızca maaşlar için 30 milyon eurodan fazla bir maliyete yol açacağı anlamına geliyor.





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