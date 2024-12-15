Dusan Tadic: "Liderlik etmek için buradayım"

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, sahalarında Başakşehir'i 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Dusan Tadic: 'Liderlik etmek için buradayım'
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15 Aralık 2024 21:35
Son güncelleme 15 Aralık 2024 21:46
Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, sahalarında Başakşehir'i 3-1 yendikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadele hakkında konuşan Tadic, "Güzel bir maç oldu. İlk golü bulmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. İlk yarıda ilk golü bulmayı başardık. Bu önemliydi. Rakip için kırmızı kart pozisyonu oldu. Oyunu sonrasında daha çok domine ettik ama sonrasında sebepsiz yere oyun ritmimiz düştü, 1-1 oldu. İkinci gol için çabaladık ve bulduk. Daha sonra 10 kişi kaldık, Becao sakatlandı. Sonuca bakacak olursak, 3 puan önemli ve değerli. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Aldığımız iki mağlubiyetten sonra ihtiyacımız olan desteği aldık." dedi. 

Fenerbahçe'ye gelmesinin sebeplerine değinen tecrübeli oyuncu "Açıkçası Fenerbahçe'ye gelme sebeplerimden bir tanesi, liderlik etmek. Fenerbahçe'nin beni seçme nedeni de bu. Ben sorumluluk için buradayım. Bunu sağlıyor olmak önemli. Her tecrübe size yardım eder. Mourinho gibi bir hoca da size tecrübesiyle yardım eder. Bu futbolcular için önemlidir. Bir gün hoca olmayı seçersem, bu tecrübeler bana yardımcı olur." ifadelerini kullandı.
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