Dusan Tadic, kaldığı yerden devam ediyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Dusan Tadic, Lugano maçındaki performansıyla gözlerin pasını sildi.
Maç boyu takımın oyun kurulumuna liderlik yapan Tadic, maçın ilk yarısının son anlarında ceza alanında rakibine şık bir vücut çalımı atmak isterken yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Dzeko takımının skoru 1-1'e getirmesini sağladı.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Tadic, henüz 46. dakikada Edin Dzeko'ya ceza alanı içinde şık bir pas bıraktı ve Dzeko takımını 2-1 öne geçirdi.
Tadic, bu golle birlikte bu sezonki ilk asistini yapmış oldu.
Maç boyu takımın oyun kurulumuna liderlik yapan Tadic, maçın ilk yarısının son anlarında ceza alanında rakibine şık bir vücut çalımı atmak isterken yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Dzeko takımının skoru 1-1'e getirmesini sağladı.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Tadic, henüz 46. dakikada Edin Dzeko'ya ceza alanı içinde şık bir pas bıraktı ve Dzeko takımını 2-1 öne geçirdi.
Tadic, bu golle birlikte bu sezonki ilk asistini yapmış oldu.
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