Dusan Alimpijevic: 'Kendimizi Akatlar'da hissettik'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise oyuncularıyla gurur duyduğunu ve bugün iyi bir oyun oynadıklarını vurguladı.









Formda ve moralli bir takımla karşılaştıklarını aktaran Alimpijevic, "Yanılmıyorsam son 10 maçlarının 9'unu kazanmışlardı. Bu yüzden yaptığımız iş gerçekten inanılmaz. İki şey söylemek istiyorum. Öncelikle oyuncularım, ekibim ve kulübümün yanında taraftarlarımızla inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü taraftarlarımız Ankara'da öyle bir atmosfer ve öyle bir kimya oluşturdu ki kendimizi Akatlar'da gibi hissettik. Bu da ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. İkinci olarak, oyuncularıma da söyledim, onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü hayatımda ilk kez rakibin 46 serbest atış kullandığı, benim takımımın ise 15 serbest atış kullandığı bir maçı kazandım." diye konuştu.