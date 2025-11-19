26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Dusan Alimpijevic: "Kendimizi Akatlar'da hissettik"

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Türk Telekom maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Kasım 2025 22:51 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Kendimizi Akatlar'da hissettik'
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise oyuncularıyla gurur duyduğunu ve bugün iyi bir oyun oynadıklarını vurguladı.

 

Formda ve moralli bir takımla karşılaştıklarını aktaran Alimpijevic, "Yanılmıyorsam son 10 maçlarının 9'unu kazanmışlardı. Bu yüzden yaptığımız iş gerçekten inanılmaz. İki şey söylemek istiyorum. Öncelikle oyuncularım, ekibim ve kulübümün yanında taraftarlarımızla inanılmaz gurur duyuyorum. Çünkü taraftarlarımız Ankara'da öyle bir atmosfer ve öyle bir kimya oluşturdu ki kendimizi Akatlar'da gibi hissettik. Bu da ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyor. İkinci olarak, oyuncularıma da söyledim, onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü hayatımda ilk kez rakibin 46 serbest atış kullandığı, benim takımımın ise 15 serbest atış kullandığı bir maçı kazandım." diye konuştu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
