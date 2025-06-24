23 Haziran
Seattle-PSG
0-2
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
1-0
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
1-4
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
2-0
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
1-1
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
2-1
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
2-2
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
0-1
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
2-1
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
0-0
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
3-2
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
1-0
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
1-0
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
4-2

Dusan Alimpijevic: "Bugün üzgün olmak için bir sebep yok"

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko karşılaşmasını değerlendirdi.

calendar 24 Haziran 2025 01:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic: 'Bugün üzgün olmak için bir sebep yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirdi.

Beşiktaş Fibabanka başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Koç Alimpijevic'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:


"Fenerbahçe'yi ve Saras'ı galibiyet için tebrik ederim. Maçın başından sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, özellikle de Berk Uğurlu'yla. Sakat sakat oynamasına rağmen harika bir iş çıkardı. Bu takım bu sezon birçok kez karakter gösterdi, hepsiyle gurur duyuyorum. Bugün için de aynısı geçerli, kendilerinden beklediğim karakteri ve kararlılığı sahaya yansıttılar. Bugün üzgün olmak için bir sebep yok, bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.