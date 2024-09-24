, transfer döneminin son gününde sosyal medya üzerinden istifasını açıklayanile ilgili açıklama yaptı ve geri dönebileceğinin sinyalini verdi.Cenk Ergün'ün kararına kızgın olduğunu söyleyen Dursun Özbek "C" dedi.Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek ayrıca "" ifadelerini kullandı.