Dursun Özbek'in yeni hedefi 6. yıldız!

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor.
Başkan Dursun Özbek, bu kez teknik direktör Okan Buruk ile bir etkinliğe katıldı. Keyifli olduğu gözlenen Dursun Özbek, üzerinde, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray" yazılı pastayı keserken yeni hedefi belirledi.
Yıllar önce, "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" sözüyle gündem olan Dursun Özbek, 25. şampiyonlukla birlikte hedefi tutturmuştu. Başkan Özbek, pastayı keserken, "Altıncı yıldıza.." ifadelerini kullandı. Bu sözler Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Başkan Dursun Özbek, bu kez teknik direktör Okan Buruk ile bir etkinliğe katıldı. Keyifli olduğu gözlenen Dursun Özbek, üzerinde, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray" yazılı pastayı keserken yeni hedefi belirledi.
Yıllar önce, "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" sözüyle gündem olan Dursun Özbek, 25. şampiyonlukla birlikte hedefi tutturmuştu. Başkan Özbek, pastayı keserken, "Altıncı yıldıza.." ifadelerini kullandı. Bu sözler Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
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