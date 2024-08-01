Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti
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01 Ağustos 2024 15:04
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan da yer aldı. Dursun Özbek, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim ederken, Özbek de Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Galatasaray forması hediye etti.







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