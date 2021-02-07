Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana Seyhan Baraj Gölü'nde tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosu belli oldu
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07 Şubat 2021 16:49
Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları Adana'da yapıldı.

Seyhan Baraj Gölü'nde, Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona 15 kulüpten 106 sporcu katıldı.

İki gün süren yarışmalar sonucunda, Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım aday kadrosuna belirlendi ve  Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) sporcu seçildi.

Yarışlar sonucunda aday kadro şu şekilde oluştu:

- 23 yaş altı erkekler K1 

1. Faruk Demir

2. Göktürk Korkmaz

3. Hayati Kerem Şen

4. Arda Kırımlı

5. Baran Demir

6. Abbas Anıl Şen

- Genç erkekler K1 

1. İdlis Şentürk

2. Emircan Ayaklı

3. Alper Akbulut

4. Burak Tarhan

5. Emir Taha Keçeli

- Yıldız erkekler K1

1. Muhammet Ali Masat

2. Taha Erkam Usta

3. Kıraç Tiniz

4. Muhammet Tahir Şahin

5. Emrullah Demir

Kadınlar 23 yaş altı, genç ve yıldız K1 aday kadrosunun 2 gün sonra açıklanacağı bildirildi.



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