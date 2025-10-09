Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, 20 sayı attığı ve sadece 23 dakikada takımını 140–127'lik hazırlık maçı galibiyetine taşıdığı Utah Jazz karşılaşmasının ardından konuştu.
"Buraya üç-dört hafta önce geldiğimden beri kendimi evimde gibi hissediyorum," diyen Durant, "Bugün de her şey normal geldi. Sanki uzun süredir buradaymışım gibiydi. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı, teknik ekip de öyle. Hiçbir şey farklı hissettirmedi." ifadelerini kullandı.
Durant, Temmuz ayında gerçekleşen büyük takas kapsamında Houston'a katılmıştı. Takasla Jalen Green ve Dillon Brooks, Phoenix Suns'a gönderilmişti. 15 kez All-Star seçilen ve dört Olimpiyat altın madalyası bulunan yıldız, Batı Konferansı'nda geçen sezonu ikinci sırada bitirip ilk turda elenen genç Rockets kadrosuna tecrübesiyle liderlik edecek.
Başantrenör Ime Udoka, oyuncusunu şu sözlerle övdü:
"Maçın ona verdiğini aldı. Zorlamadı, takım arkadaşlarını oyuna dahil etti, gelen şutları değerlendirdi. 7/10 isabetle oynadı, genelde attığı bir üçlüğü kaçırdı ama genel olarak tam olarak ondan beklediğimiz şeyi yaptı. Ritmini buluyor, onu sahada görmek güzel."
Durant, dün geceki ilk beşte Alperen Şengün ve Jabari Smith Jr. ile birlikte yer aldı. Şengün'ün topu çevrede kullandığı pozisyonlarda elde ettikleri savunma avantajlarından övgüyle bahsetti:
"5 numaran topu pota üstünde yönlendirebiliyorsa, bu bizim için sahayı inanılmaz açıyor. Bizi tahmin edilemez yapıyor çünkü o pozisyonda izolasyon da yapabiliyor, perdeye de gelebiliyor, elden pas verebiliyor. Top onda olduğunda savunma karışıyor ve biz her defasında onun doğru kararı vereceğine güveniyoruz."
Şengün, 27 dakikada 13 sayı ve 13 asistle oynadı. Rockets, sezonu ACL yırtığı nedeniyle kapatan oyun kurucu Fred VanVleet'in yokluğunda hücumda farklı yönlendiriciler deniyor.
"Bu kadar çok asist yaptığını bilmiyordum," diyen Amen Thompson, takım arkadaşını övdü. "O kadar fazla dikkat çekiyor ki, bu bize kolay sayılar kazandırıyor."
19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynayan Thompson, Durant'le ilk kez aynı sahayı paylaşmanın heyecanını şöyle anlattı:
"Çok eğlenceliydi. Ne zaman asist yapmak istesem, sadece topu ona atmam yeterliydi."
