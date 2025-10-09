Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, 20 sayı attığı ve sadece 23 dakikada takımını 140–127'lik hazırlık maçı galibiyetine taşıdığı Utah Jazz karşılaşmasının ardından konuştu.diyen Durant,ifadelerini kullandı.Durant, Temmuz ayında gerçekleşen büyük takas kapsamında Houston'a katılmıştı. Takasla Jalen Green ve Dillon Brooks, Phoenix Suns'a gönderilmişti. 15 kez All-Star seçilen ve dört Olimpiyat altın madalyası bulunan yıldız, Batı Konferansı'nda geçen sezonu ikinci sırada bitirip ilk turda elenen genç Rockets kadrosuna tecrübesiyle liderlik edecek.Başantrenör Ime Udoka, oyuncusunu şu sözlerle övdü:Durant, dün geceki ilk beşte Alperen Şengün ve Jabari Smith Jr. ile birlikte yer aldı. Şengün'ün topu çevrede kullandığı pozisyonlarda elde ettikleri savunma avantajlarından övgüyle bahsetti:Şengün, 27 dakikada 13 sayı ve 13 asistle oynadı. Rockets, sezonu ACL yırtığı nedeniyle kapatan oyun kurucu Fred VanVleet'in yokluğunda hücumda farklı yönlendiriciler deniyor.diyen Amen Thompson, takım arkadaşını övdü.19 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle oynayan Thompson, Durant'le ilk kez aynı sahayı paylaşmanın heyecanını şöyle anlattı: